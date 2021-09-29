В Россию разрешат ввозить незарегистрированные вакцины и медицинские препараты

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В Россию разрешат ввозить незарегистрированные вакцины и медицинские препаратыНо для этого нужно сначала внести поправки в действующее законодательство
В России планируют разрешить ввоз иностранных вакцин и других медицинских препаратов. Соответствующее сообщение появилось на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По сообщениям источника со ссылкой на Минздрав России, это сделано для того, чтобы начать полноценный контроль за оборотом импортных лекарств и отслеживать их воздействие на пациентов. Как отмечается, если поправки в действующее законодательство будут внесены, это откроет возможность законного ввоза в Россию иностранных вакцин.
Также отмечается, что в соответствии с поправками Росздравнадзор будет контролировать распределение препаратов по клинкам, а также уведомлять Московский международный медицинский кластер о качестве препаратов, побочных эффектах и всех нежелательных реакциях у пациентов.