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В Россию разрешат ввозить незарегистрированные вакцины и медицинские препараты

Но для этого нужно сначала внести поправки в действующее законодательство

В России планируют разрешить ввоз иностранных вакцин и других медицинских препаратов. Соответствующее сообщение появилось на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.