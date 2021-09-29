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В Россию разрешат ввозить незарегистрированные вакцины и медицинские препараты

Но для этого нужно сначала внести поправки в действующее законодательство
В России планируют разрешить ввоз иностранных вакцин и других медицинских препаратов. Соответствующее сообщение появилось на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В Россию разрешат ввозить незарегистрированные вакцины и медицинские препараты

По сообщениям источника со ссылкой на Минздрав России, это сделано для того, чтобы начать полноценный контроль за оборотом импортных лекарств и отслеживать их воздействие на пациентов. Как отмечается, если поправки в действующее законодательство будут внесены, это откроет возможность законного ввоза в Россию иностранных вакцин.

Также отмечается, что в соответствии с поправками Росздравнадзор будет контролировать распределение препаратов по клинкам, а также уведомлять Московский международный медицинский кластер о качестве препаратов, побочных эффектах и всех нежелательных реакциях у пациентов.