В Россию запретили ввозить искусственное мясо из США

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В Россию запретили ввозить искусственное мясо из СШАИ неизвестно, разрешат ли снова
Как стало известно, уже последние несколько месяцев американская компания Beyond Meat не может ввезти в Россию растительное мясо собственного производства.
Из-за этого, например, продукция компании отсутствует на прилавках сети «Азбука вкуса», где ранее она была представлена. Согласно имеющимся данным, товары Beyond Meat запрещено ввозить от поставщика Beyond Meat в России.
Так, дистрибутор продукции компании не может как раньше оформить товары на таможне под категорией «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества».
В таможне Beyond Meat отнесли к «прочим пищевым продуктам». А их, в связи с продуктовым эмбарго от августа 2014 года, запрещено ввозить на территорию России.
Известно о «нововведениях» стало лишь в июле 2021 года.
Источник: Коммерсантъ