В Россию запретили ввозить искусственное мясо из США

Из-за этого, например, продукция компании отсутствует на прилавках сети «Азбука вкуса», где ранее она была представлена. Согласно имеющимся данным, товары Beyond Meat запрещено ввозить от поставщика Beyond Meat в России.

Так, дистрибутор продукции компании не может как раньше оформить товары на таможне под категорией «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества».

В таможне Beyond Meat отнесли к «прочим пищевым продуктам». А их, в связи с продуктовым эмбарго от августа 2014 года, запрещено ввозить на территорию России.

Известно о «нововведениях» стало лишь в июле 2021 года.