В Росстандарте разработают ГОСТ для блогеров

Российские блогеры станут официальной частью рынка труда, и их деятельность может быть регулироваться новыми стандартами, сообщают в Росстандарте. Если поступит соответствующая инициатива, то разрабатываемые ГОСТы будут включены в Программу национальной стандартизации. Это поможет блогерам и инфлюенсерам правильно отражать свою работу, улучшит прозрачность информационных продуктов и облегчит легализацию их предпринимательской деятельности.

Национальные стандарты помогут повысить качество контента и услуг в блогосфере, а также создадут здоровую конкуренцию между создателями. По словам представителей Росстандарта, такие меры направлены на улучшение качества продукции и услуг, а соблюдение ГОСТов обеспечит высокие стандарты для российских блогеров.

Введение новых стандартов может существенно изменить рынок блогосферы, сделав его более прозрачным и конкурентоспособным. Это также поможет блогерам и инфлюенсерам правильно организовать свою деятельность и легализовать её в рамках официальных требований.