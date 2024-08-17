В «Ростехе» создали ИИ-поиск потерянных домашних животных

Компания NtechLab, работающая в партнёрстве с «Ростехом», запускает тестирование нового ИИ-решения для поиска потерянных домашних животных. Пилотный проект начнётся в Московской области, сообщает «Ростех».

Если ваш питомец пропал, вы сможете загрузить его фото и заполнить короткую анкету с информацией о его кличке, месте проживания и дате пропажи. Как только система найдёт животное, похожее на ваше, в одном из районов Подмосковья, вы получите уведомление.

Новая система не только поможет находить потерянных питомцев, но и будет собирать данные о найденных животных, владельцы которых пока не установлены. Кроме того, NtechLab уже получает запросы на расширение возможностей системы, в том числе на распознавание диких животных, таких как медведи, и немедленное извещение о их появлении в городах.