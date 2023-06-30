В «Ростехе» создали новый тип проводов с ещё более высокой скоростью передачи информации

В «Ростехе» создали новый тип проводов с ещё более высокой скоростью передачи информацииОптоволокно с улучшенной энергоэффективностью позволит передавать больше информации в единицу времени
Инженеры из «Ростеха» разработали оптоволокно с повышенной энергоэффективностью, это позволит ускорить передачу данных
Компания «Швабе» (часть Ростеха) создала новое оптоволокно для сенсорных устройств, которое обладает улучшенной способностью передачи данных. Это оптоволокно имеет особую структуру, которая позволяет снизить энергозатраты и увеличить пропускную способность. Оно также обладает повышенной стойкостью к агрессивным условиям эксплуатации и не подвержено электромагнитным помехам.
Разработка нового оптоволокна проводилась специалистами НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, которое входит в состав «Швабе». Оптоволокно находит применение в различных областях, таких как телеметрия, телемеханика, транспортные коммуникации и авиакосмическая промышленность.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что продукция компании устойчива к электромагнитным помехам и имеет долгий срок службы — 25 лет и более. Он выразил уверенность в широком применении нового оптоволокна в точных отраслях российской промышленности.
Создание нового оптоволокна открывает перспективы для развития сенсорных устройств с более эффективной передачей данных. Эта разработка будет способствовать прогрессу в области технологий и повысит надёжность систем, работающих в экстремальных условиях.