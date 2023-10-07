В «Ростехе» создали замену импортным чипам для промышленной электроники

В России разрабатывают новые электронные компоненты, которые смогут заменить импортные аналоги. Эти компоненты важны для обслуживания различных устройств, включая критически важные системы. Массовое производство этих российских устройств начнётся в 2024 году.

Эти новые компоненты называются операционными усилителями и могут быть использованы в различных электронных устройствах. Они способны усиливать слабые сигналы до уровня, пригодного для обработки другими частями электронных схем. Эти компоненты необходимы в медицинском оборудовании, измерительных приборах и системах видеосвязи.

Российские усилители совместимы с импортными аналогами по размерам и характеристикам, что позволяет их легко использовать в существующих устройствах. Они также могут быть автоматически установлены на печатные платы, что упрощает производственный процесс.

Этот проект был инициирован Минпромторгом России и реализован НПП «Пульсар», входящим в «Росэлектронику». Созданные на предприятии устройства являются аналогами импортных компонентов производства компании Analog Devices. Эта инициатива стала актуальной из-за санкций и проблем в логистике, которые осложнили обслуживание электроники.

Созданные российские усилители сочетают в себе высокое качество с конкурентоспособной ценой, что делает их привлекательными для производителей. После начала серийного производства в 2024 году ожидается, что они займут значительную долю рынка операционных усилителей в России.