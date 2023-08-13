В Ростове создали технологию очистки воды с помощью отходов сельского хозяйства

Учёные из Донского государственного технического университета разработали метод очистки сточных вод с использованием остатков сельского хозяйства. Этот метод включает обработку материала, содержащего серебро, и первоначально планируется применить его в бассейнах.

Исследователи использовали материал на основе биоугля рисовой соломы, который обработали нитратом серебра. Он может быть добавлен в фильтры для снижения обрастания биопленкой и образования микроорганизмов. Первоначально этот метод будет протестирован в плавательных бассейнах с оборотной системой водоснабжения, а затем планируется его внедрение в очистные сооружения.

Процесс создания этого материала довольно сложный и включает несколько этапов, таких как измельчение рисовой соломы, обработка щёлочью, смешивание с раствором нитрата серебра и дополнительная обработка. Полученный материал обладает бактерицидными и каталитическими свойствами, что позволяет его использовать для очистки как сточных, так и природных вод.

Сейчас учёные сосредотачиваются на масштабировании производства этого материала, чтобы впоследствии внедрить его на практике для более эффективной и экологически безопасной очистки водных ресурсов.