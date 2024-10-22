В Ростовской области появилась мобильная связь высокого качества T2

Оператор мобильной связи T2 запустил в Ростовской области новую технологию Voice over LTE (VoLTE), которая позволяет совершать звонки в сети 4G. Теперь клиенты могут мгновенно связываться с собеседниками, не прерывая при этом свои интернет-сессии, что делает общение более удобным.

Технология VoLTE была постепенно введена для разных групп клиентов в течение октября. Специалисты компании тестировали её работу и тарификацию, и теперь уже более 45% абонентов T2 в Ростовской области используют этот сервис. Интересно, что голосовой трафик в 4G уже составил более 40% от общего объёма «голоса» в регионе.

Сервис доступен всем клиентам, у кого устройства поддерживают VoLTE, и имеет много преимуществ. С его помощью звонки соединяются мгновенно, передача голоса происходит в высоком качестве, а риск обрыва разговора минимален. Кроме того, пользователи могут продолжать использовать мобильный интернет во время разговора, сохраняя заряд батареи. Стоимость услуг при этом не меняется: VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик и не расходует интернет-пакет.