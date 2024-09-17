В Ростовской области пройдут заключительные испытания топлива для АЭС будущего

В Росатоме стартовал финальный этап испытаний нового поколения ядерного топлива ATF (Accident Tolerant Fuel), разработанного с повышенным уровнем безопасности. Пресс-служба ТВЭЛ сообщила, что на втором энергоблоке Ростовской АЭС начался третий цикл эксплуатации этого инновационного топлива. Топливные кассеты пройдут стандартный цикл работы в реакторах ВВЭР-1000, который длится три кампании по 18 месяцев, после чего они будут извлечены для детальных исследований.

Александр Угрюмов, старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ, рассказал, что хромированные оболочки, использованные в новых твэлах, открывают путь к созданию полностью автоматизированного производства ядерного топлива. Это важный шаг к внедрению ТВС-5 — конструкции топлива для реакторов ВВЭР-1200, которая исключит участие персонала в ряде технологических операций и повысит безопасность производства. Такой подход также позволит использовать не только обогащённый уран, но и регенерированные материалы, как плутоний и уран, замыкая ядерный топливный цикл.

Следующий этап программы включает загрузку кассет с 312 инновационными твэлами в российские реакторы. Для этого на заводе в Глазове создана линия по нанесению хромовых покрытий на циркониевые оболочки, и уже произведена первая партия таких твэлов. Этот процесс соответствует мировой практике испытаний нового топлива, где сначала тестируют небольшие группы элементов, а затем проводят испытания кассет целиком.