В рунете заблокировали более 43 тысяч вредоносных сайтов

В этом году Координационный центр доменов .RU/.РФ объявил о блокировке 43 910 вредоносных доменов. Такой результат достигнут благодаря проекту «Доменный патруль», в который вовлечены 10 компетентных организаций и 30 регистраторов. За 10 месяцев члены проекта отправили в КЦ 44 871 обращение, что почти в четыре раза больше, чем год назад.

Основной упор был сделан на борьбу с фишингом, составившим 89,1% всех сообщений. В пределах национальных зон .RU оказались самыми подверженными мошенническим схемам (94%). В то время как кириллический домен .РФ остаётся одним из самых чистых и непригодных для мошенников.

«Доменный патруль» начал свою работу в 2020 году и считается своего рода интернет-эквивалентом службы 911, предоставляя пользователям средство оперативной передачи информации об опасных ресурсах экспертам по угрозам.