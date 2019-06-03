В русском языке нашли новый союз

Филологи из Тюменского государственного университета обнаружили в ходе исследования новый союз - «в смысле». Он используется как синоним союза «то есть».

Первые примеры использования этой единицы в функции союза относятся к середине ХХ века. Всплеск употребления нового союза пришёлся на последние 30 лет.

Доцент кафедры русского языка Натальи Кузнецовой пояснила: «В современной русской речи единица в смысле часто употребляется в функции союза, причём уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка. Практически во всех функциях союз в смысле выступает как синоним союза то есть».

Данный союз также используется для привлечения внимания собеседника к сказанным словам.