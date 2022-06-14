В русскоязычном сегменте YouTube перестали работать комментарии (UPD: в 21:20 по Москве снова работают)Блокировка или криворукие тесты на продакшне?
Обновлено: по состоянию на 21:20 (московское время) комментарии снова работают. Если у вас до сих пор не загружаются, напишите в комментариях. Спасибо!
Стоит отметить, что проблема носит общий характер, т.е. она коснулась как жителей Центральной России, так и тех, кто живёт в дальних частях страны. Более того, на отсутствие комментариев также жалуются и жители соседних государств, например, Казахстана.
На данный момент нет точной информации, с чем это может быть связано. Учитывая, что кусок сервиса исчез и у пользователей за пределами РФ, дело явно не в блокировках Роскомнадзора. Представители Google также никак не прокомментировали ситуацию.
Как только появятся подробности о случившемся, мы обязательно дополним новость.
Напомним, что пару месяцев назад в российском сегменте YouTube также пропала часть изображений: аватарки каналов, прикрёпленные к постам во вкладке «Сообщество» картинки.
Есть ли среди присутствующих
медработники программисты? Выше лог Google Chrome при ошибке с загрузкой комментариев, вдруг сможете прокомментировать.