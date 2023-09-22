В RuStore появилась функция удалённой настройки приложений для разработчиков

В RuStore, магазине мобильных приложений, появились новые инструменты, которые помогут разработчикам улучшить и оптимизировать свои приложения. Эти инструменты включают Tracer и Remote Config, предоставляющие возможности для обнаружения технических проблем и удалённого управления функциями приложений.

Tracer, созданный командой «Одноклассники,» позволяет в реальном времени находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и предоставлять автоматические отчёты об ошибках. Это особенно полезно для приложений с множеством сценариев использования, так как Tracer может помочь упростить поиск и исправление ошибок.

Remote Config даёт возможность разработчикам тестировать новые функции, предоставляя их только части пользователей, и в случае проблем отключать их без необходимости выпуска обновлений. Это позволяет публиковать разные наборы функций для разных групп пользователей.

RuStore, созданный VK, стал популярным магазином мобильных приложений в России. Он предоставляет доступ к широкому спектру приложений, включая банковские и те, которые были удалены из Google Play из-за санкций. RuStore также предоставляет разработчикам возможности для монетизации и взаимодействия с пользователями. Сейчас магазин работает на улучшении своих функций и предоставляет разработчикам новые инструменты для улучшения их приложений.