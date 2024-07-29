В RuStore появятся приложения иностранных разработчиков

Теперь зарубежные разработчики могут загружать свои игры в RuStore, российский магазин приложений. Сервис открыл регистрацию для физлиц-иностранцев, что упрощает процесс для независимых разработчиков.

Ранее только юридические лица могли загружать свои приложения в RuStore, но теперь инди-разработчики могут зарегистрироваться в консоли разработчика как физические лица. Это даст им доступ к инструментам для управления и продвижения своих приложений, включая анализ отзывов, отслеживание статистики и исправление ошибок.

По словам руководителя RuStore Дмитрия Панкрушева, за последние полгода число отечественных разработчиков в RuStore увеличилось в 1,5 раза. С новым шагом к платформе присоединятся и иностранные инди-паблишеры. RuStore представляет собой российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора, где можно найти более 40 тысяч приложений от разработчиков из 40 стран.