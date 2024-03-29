В RuStore предупредили об активизации мошенников на фоне ухода Samsung Pay

По мнению эксперта, россияне начнут массово получать «агрессивные звонки от преступников», представляющихся сотрудниками банков, во время которых людей будут убеждать «спасти» их деньги, переведя на некий «безопасный» счёт. Также мошенники будут задействовать различные каналы связи, проводя массовые рассылки в мессенджерах, будут отвечать на комментарии в соцсетях или продвигать таргетированную рекламу внутри приложений.

В том числе будет массовая рассылка фишинговых ссылок для оплаты под предлогом, что платёжные сервисы не работают из-за санкций. Кроме того, Морев спрогнозировал распространение поддельных приложений.

«Мошенники могут активизироваться на фоне ухода иностранных платёжных сервисов, как Samsung Pay. Пользователей, чьи номера попали в слитые базы, могут ожидать агрессивные звонки от преступников. Схема достаточно проста — мошенники представляются работниками банка и убеждают, что вместе с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления пользователей. Жертве предлагают перевести деньги на новый безопасный счёт, который на самом деле является мошенническим», — подчеркнул эксперт.