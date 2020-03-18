В РЖД запланировали разработку технологии перехода на удаленный режим работы

”Прошу разработать технологию удаленной работы в каждом подразделении. Наша работа не может быть остановлена. Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки”, — заявил Белозеров в рамках заседания Штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Что интересно, необходимые рекомендации по применению гибкого графика и удаленной работе в РЖД были подписаны еще в далеком 2018 году, задолго до всей этой эпидемии новейшего коронавируса. Согласно имеющимся данным, в момент перехода на удаленный режим работы, сотрудник компании будет обязан отработать не менее 40 часов в неделю.