В S7 научились чинить двигатели Airbus A320 и Boeing 737

Опубликовано 14 мая 2024, 05:15
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В S7 научились чинить двигатели Airbus A320 и Boeing 737Вполне успешно
S7 Technics, дочерняя компания S7 Group, успешно освоила самый сложный вид капитального ремонта авиационных двигателей CFM56, широко используемых на самолетах Boeing 737 и Airbus A320, пишет «Коммерсантъ». Это хорошие новости для российской авиации, так как снижается зависимость от иностранных сервисов и запасных частей.
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По словам источников, знакомых с вопросом, S7 Technics уже отремонтировала 12 двигателей CFM56−5B и 7B с октября 2023 года. В настоящее время компания готовится предложить свои услуги по ремонту двигателей другим авиакомпаниям.
Капитальный ремонт горячей секции CFM56, самой сложной части двигателя, является свидетельством технического опыта S7 Technics. Ранее такая возможность считалась недостижимой в России из-за экономических факторов и зависимости от иностранных сервисов.