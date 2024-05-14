В S7 научились чинить двигатели Airbus A320 и Boeing 737

По словам источников, знакомых с вопросом, S7 Technics уже отремонтировала 12 двигателей CFM56−5B и 7B с октября 2023 года. В настоящее время компания готовится предложить свои услуги по ремонту двигателей другим авиакомпаниям.

Капитальный ремонт горячей секции CFM56, самой сложной части двигателя, является свидетельством технического опыта S7 Technics. Ранее такая возможность считалась недостижимой в России из-за экономических факторов и зависимости от иностранных сервисов.