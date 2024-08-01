В Самаре нашли способ защитить аккумуляторы гаджетов от холода

Студент Самарского университета имени Королева создал революционный «теплопластырь», который может значительно продлить работу смартфонов и улучшить работу электрокаров в морозы. Этот лёгкий и тонкий электронагреватель, похожий на два листа бумаги, можно приклеить к любому устройству, нуждающемуся в защите от холода.

Проект, который был представлен как выпускная работа в рамках программы «Стартап как диплом», представляет собой нагревательный элемент толщиной всего 0,2 мм. Он состоит из термостойкой полимерной основы и двух функциональных слоёв, которые создаются с помощью вакуумного, ионно-плазменного, метода. Эти слои образуют наностолбики, которые эффективно нагреваются при пропускании электрического тока и отводят тепло в нужном направлении, защищая предметы от холода. Нагреватель можно зарядить от аккумулятора и работает значительно экономичнее, чем теряет батарея из-за низких температур.

Этот инновационный нагреватель обладает высоким удельным электрическим сопротивлением, что делает его очень компактным и эффективным. Планируется, что после получения патента будет создано малое предприятие для производства этих нагревателей, которые будут продаваться на российском рынке электромобилей и в других областях, где требуется защита от холода.