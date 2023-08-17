В Самаре создали симулятор потока крови в артериях

В Самарском государственном медицинском университете совместно с инженерами Самарского национального исследовательского университета разработали устройство для имитации кровообращения внутри артерий. Это устройство, созданное в рамках программы «Приоритет 2030», воссоздаёт условия циркуляции крови внутри артерий.

Устройство представляет собой закрытую систему, наподобие артерий. В его основе лежит стеклянная трубка ротаметра с входом и выходом. Жидкость, подобная крови, пропускается через эту систему, имитируя артериальный кровоток при разных ритмах. Гибкие трубки, соединённые с электронасосом, создают имитацию пульсаций крови.

Данное устройство позволяет вводить различные индикаторы, например, окрашивающую жидкость или датчик давления. Оно будет использоваться для исследования гемодинамики артерий при нормальном сердечном ритме и аритмиях. Эксперименты на устройстве позволят лучше понять кровообращение и обнаружить новые закономерности.

Такие исследования имеют важное значение для развития кардиологии и глубокого понимания системы кровообращения. Новые открытия могут помочь улучшить лечение и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.