В Samsung затруднились ответить о времени поддержки гарнитуры Galaxy XR

По словам инсайдеров, они попытались выяснить долгосрочную стратегию Samsung по обновлению ПО для Galaxy XR. В частности, количество обновлений Android XR, которые будут доступны для этой гарнитуры в будущем. Однако из-за новизны платформы Android XR и того, что Galaxy XR стала первой гарнитурой, использующей эту систему, Samsung не может точно предсказать продолжительность поддержки гарнитуры.

Представители Samsung заявили, что, учитывая начальный этап развития Android XR, компания активно сотрудничает с Google в разработке политики технического обслуживания и обновления, но пока всё абстрактно.