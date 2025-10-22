В Samsung затруднились ответить о времени поддержки гарнитуры Galaxy XR

Опубликовано 22 октября 2025, 19:341 мин.
В Samsung затруднились ответить о времени поддержки гарнитуры Galaxy XRИз-за новизны ОС Android XR
По информации инсайдеров из SamMobile, новая гарнитура Samsung, Galaxy XR, представляет собой инновационное устройство, поскольку она впервые функционирует на недавно выпущенной операционной системе Android XR от Google. Отличие этой гарнитуре в том, что в ней отсутствуют привычные элементы интерфейса One UI. И ни одна из компаний — ни Samsung, ни Google, пока не определили чёткого плана по поддержке устройства.
По словам инсайдеров, они попытались выяснить долгосрочную стратегию Samsung по обновлению ПО для Galaxy XR. В частности, количество обновлений Android XR, которые будут доступны для этой гарнитуры в будущем. Однако из-за новизны платформы Android XR и того, что Galaxy XR стала первой гарнитурой, использующей эту систему, Samsung не может точно предсказать продолжительность поддержки гарнитуры.
Представители Samsung заявили, что, учитывая начальный этап развития Android XR, компания активно сотрудничает с Google в разработке политики технического обслуживания и обновления, но пока всё абстрактно.
