В самый загруженный аэропорт Европы начало ходить рекордно быстрое метро

Сообщается, что 34-километровая линия метро представляет из себя первое железнодорожное сообщение города с крупнейшим аэропортом Турции. Более того, по словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмайлоглу, свежая линия метро станет самой быстрой в Европе со скоростью до 120 км/ч.

Стоит отметить, что по словам специалистов, пропускная способность линии составляет 800 000 пассажиров в день. При этом скорость поездов позволит добраться из Кягитхане (район Стамбула) до аэропорта всего за 24 минуты.

Ожидается, что Турция также соединит высокоскоростной железнодорожной линией Стамбул и Анкару.