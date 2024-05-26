В Санкт-Петербурге открылся первый государственный центр киберспорта

В Санкт-Петербурге открылся первый в России государственный киберспортивный центр для детей и подростков. Центр, созданный с нуля, является некоммерческим и городским, что позволяет юным спортсменам тренироваться здесь бесплатно. Проект поддержан администрацией города, и на его создание были выделены средства на капитальный ремонт и оборудование.

Центр открыт для всех детей старше десяти лет, включая ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также сирот. Здесь есть основной зал на 30 игровых мест, четыре тренировочных зала, помещения для командных соревнований, зона активного отдыха и специализированная «стримерская» для проведения трансляций. Все залы оснащены профессиональными компьютерами и современными игровыми консолями, а здание приспособлено для маломобильных граждан.

В будущем планируется расширение центра: будет создана киберспортивная площадка для детей младше 18 лет, спортивный клуб для опытных кибератлетов и зона свободных игр для всех желающих. Таким образом, центр станет настоящим хабом для развития киберспорта среди молодёжи в Санкт-Петербурге.