В Санкт-Петербурге появилась первая умная остановка

В ближайшие месяцы планируется установить ещё 200 подобных остановок по всему городу. Они оснащены несколькими камерами видеонаблюдения, которые будут интегрированы в Городскую систему видеонаблюдения.

Это означает, что жители и гости Санкт-Петербурга смогут получать записи видео и звука с остановок в случае необходимости. К слову, храниться эти записи будут до 7 дней.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин подчеркнул, что на данный момент проводится тестирование системы и проверяется её работоспособность. Также выстраивается взаимодействие всех ответственных служб, чтобы гарантировать эффективное функционирование умных остановок.

Сообщается, что помимо всего прочего, они также оборудованы встроенным динамиком и модулем системы «Говорящий город», предназначенным для помощи людям с ограниченной мобильностью.

Через свой смартфон пассажиры смогут узнать, когда прибудет ближайший транспорт, получить различную информацию и быть в курсе последних новостей.