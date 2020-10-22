В Санкт-Петербурге протестировали беспилотное такси

Во время испытаний, автомобиль показал способность распознавать припаркованные автомобили, определять расстояние до них, а также понимать их размеры без использования радаров и лидаров, сообщается на официальном сайте Таксовичкоф. Таким образом, беспилотный транспорт продемонстрировал потенциал искусственного интеллекта Sol SDS при создании автомобилей будущего.

Отметим, что за создание ИИ отвечала компания Ralient, которая, в рамках соглашения, и дальше будет заниматься разработкой программного обеспечения для алгоритмов беспилотного вождения, в то время как НПО СтарЛайн возьмет на себя обеспечение необходимого для дальнейшего развития программно-аппаратного комплекса.