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В Санкт-Петербурге проведут испытания первого в России трамвая на водородном топливе

Первое испытание пройдет уже сегодня
Стало известно, что уже сегодня состоится поездка первого в России трамвая, который работает на водородном топливе. Испытания пройдут на территории Московского проспекта Санкт-Петербурга.

”Состоятся ходовые испытания действующего макета трамвая ЛМ-68М, оснащенного водородными топливными элементами, - разработки петербургских инженеров”, - поделилась пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Известно, что проект, который предусматривает разработку трамвая на водородном топливе, был предложен еще в 2016 году, в рамках форума SmartTRANSPORT.

По словам представителей пресс-службы, реализация трамвая осуществилась благодаря государственному предприятию "Горэлектротранс", а также филиалу “ЦНИИ СЭТ” ФГУП “Крыловский государственный научный центр”. Сообщается, что китайские производители тоже хотели принять участие в разработке данного трамвая, предлагая свои образцы, однако "Горэлектротранс" принял решение отказаться, склоняясь к использованию отечественных наработок.