В Санкт-Петербурге проведут испытания первого в России трамвая на водородном топливе

”Состоятся ходовые испытания действующего макета трамвая ЛМ-68М, оснащенного водородными топливными элементами, - разработки петербургских инженеров”, - поделилась пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Известно, что проект, который предусматривает разработку трамвая на водородном топливе, был предложен еще в 2016 году, в рамках форума SmartTRANSPORT.

По словам представителей пресс-службы, реализация трамвая осуществилась благодаря государственному предприятию "Горэлектротранс", а также филиалу “ЦНИИ СЭТ” ФГУП “Крыловский государственный научный центр”. Сообщается, что китайские производители тоже хотели принять участие в разработке данного трамвая, предлагая свои образцы, однако "Горэлектротранс" принял решение отказаться, склоняясь к использованию отечественных наработок.