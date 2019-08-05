В Санкт-Петербурге устанавливают камеры видеонаблюдения на место голов в статуях

В Санкт-Петербурге у исторического доходного дома Кирилловых уличный художник под псевдонимом Lonesome_Grass превратил сломанную скульптуру в арт-объект «Пугало», посвящённый наигранному «театру безопасности».

Статуя юноши была испорчена вандалом два года назад. Lonesome_Grass установил вместо потерянной головы видеокамеру видеонаблюдения.

В своём аккаунте в Instagram он дал такое пояснение к фото: «Cовременнное общество одержимо безопасностью. Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей, выборочная проверка — но имеет ли вся эта безопасность хоть какой-то смысл, способна ли она остановить злоумышленников и вандалов? Очевидно, что нет. Эта наигранная защита призвана внушить уважение и страх, но, как и огородное пугало, способна пугать только птиц. Весь этот театр безопасности только создаёт значительные неудобства простым гражданам, но не мешает злоумышленникам и служит средством насилия в руках властей».

В 2017 году каменный юноша на Большой Пушкарской подвергся нападению со стороны пьяного жителя Петербурга за «выражение лица». В результате у статуи была отбита голова.