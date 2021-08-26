В Санкт-Петербурге заменили крышки канализации с металлических на пластиковые из-за постоянного воровства

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В Санкт-Петербурге заменили крышки канализации с металлических на пластиковые из-за постоянного воровстваИ чтобы хоть как-то его остановить
Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Теплосеть» в Санкт-Петербурге, с начала года в городе украли 108 чугунных канализационных люков.
Чтобы остановить кражи, сотрудники «Теплосети» заменили тысячу чугунных люков на полимерные. Отмечается, что наибольшее количество краж зафиксировано в Невском, Курортном и Красногвардейском районах города.
Наказание за подобное преступление — до двух лет лишения свободы.