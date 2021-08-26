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В Санкт-Петербурге заменили крышки канализации с металлических на пластиковые из-за постоянного воровства

И чтобы хоть как-то его остановить

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Теплосеть» в Санкт-Петербурге, с начала года в городе украли 108 чугунных канализационных люков.