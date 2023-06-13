В Саратове разработали тестирование на профпригодность

Исследователи из Саратовского государственного технического университета разработали новую систему для оценки профессиональных навыков людей. С помощью этой системы можно проводить тестирование и выбирать сотрудников для компаний. Это сообщили в пресс-службе университета.

Система, созданная учёными и студентами СГТУ, основана на искусственном интеллекте и гарантирует точные результаты. Она может использоваться для оценки студентов вузов, комплексного оценивания персонала и автоматизации найма сотрудников в HR-отделах компаний. Она защищена от мошенничества и может сэкономить время и усилия при проведении тестирования.

С помощью этой программы можно оценить несколько компетенций одновременно и использовать анализ данных для выбора следующего задания. Тестирование моделирует мыслительный процесс экзаменатора, основываясь на знаниях о том, как, вероятно, тестируемые люди справятся с разными заданиями. Такой подход повышает точность оценки и позволяет выявлять факты угадывания и случайные ошибки.

Разработкой занимались профессор Виктор Гусятников, доценты Татьяна Соколова и Алексей Безруков, а также аспирант Инна Каюкова. Технология получила свидетельства о регистрации программы для компьютеров. Исследования были поддержаны двумя грантами Российского фонда фундаментальных исследований.

Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина был основан в 1930 году и является одним из ведущих технических вузов в России. Он предлагает обучение в широком спектре инженерных, технических, естественнонаучных, экономических, управленческих и гуманитарных специальностях. В университете учатся более 20 тысяч студентов.