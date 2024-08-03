В Саратовской области расширили зону покрытия LTE

«МегаФон» развернул 4G-сеть в маленьких населённых пунктах Саратовской области. Теперь ещё 24 тысячи жителей сельской местности могут наслаждаться быстрым интернетом и качественными звонками благодаря технологии VoLTE. Это стало возможным благодаря второму этапу проекта по устранению цифрового неравенства при поддержке Министерства цифрового развития и связи региона.

4G-сеть охватила 116 поселений в 31 районе области. С её помощью пользователи могут выходить в интернет на скорости до 70 Мбит/с, что позволяет загружать полнометражные фильмы за считанные минуты. Хорошее покрытие упрощает выполнение повседневных задач, таких как передача показаний счётчиков, запись в поликлинику или оформление документов.

Для повышения качества связи инженеры «МегаФона» использовали средние и высокие частоты, что обеспечивает быстрое подключение даже в часы пик. Теперь жители сельской местности могут использовать VoLTE для одновременного разговора и доступа к цифровым сервисам. «МегаФон» активно работает над снижением цифрового разрыва и расширением доступа к интернету и цифровым услугам для жителей удалённых уголков области.