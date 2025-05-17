В Саудовской Аравии появилась первая клиника, где диагностирует ИИ

Владельцем и разработчикам «умной» медицинской системы является китайский медтех-стартап Synyi AI, запустивший пилотный проект в сотрудничестве с компанией Almoosa Health Group. Пациентов принимает виртуальный врач Dr. Hua.

«Врач» ставит диагноз пациентам посредством планшетного компьютера. Пациенты взаимодействуют с Dr. Hua, описывая свои симптомы, а искусственный интеллект задаёт уточняющие вопросы, анализирует данные кардиограмм и рентгеновских снимков с помощью ассистентов-людей, а затем предлагает план лечения.

Разработанный ИИ план рассматривается и утверждается врачом-человеком в удалённом режиме. Врачи-люди доступны в экстренных ситуациях, выходящих за рамки возможностей ИИ. В ходе тестирования технология показала коэффициент ошибок менее 0,3%.

Первоначально клиника охватывает 30 заболеваний дыхательной системы, но в дальнейшем планируется расширить спектр до 50 заболеваний, включая гастроэнтерологию и дерматологию. В будущем Synyi AI намерена повторить эту модель в других больницах Саудовской Аравии.