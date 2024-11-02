В «СберБанк Онлайн» появилась страница со всеми подписками

«Сбер» внедрил новую функцию, которая позволяет клиентам видеть все свои подписки на сервисы. Теперь в разделе «Куда привязаны счета и карты» в приложении «СберБанк Онлайн» можно легко проверить, на что уходят деньги. Пользователи смогут увидеть статистику списаний и даже отменить подписки, которые больше не нужны.

Служба пояснила, что такая опция решает распространённую проблему, когда пользователи забывают об активированных подписках. Это может произойти, когда вы подключаете какой-то сервис на пробный период и затем забываете отключить его, в результате чего деньги начинают списываться. Теперь в разделе «Кошелёк» или «Безопасность» на главном экране приложения можно одним кликом отключить те подписки, которые не используются.

Такая инициатива, по мнению представителей «Сбера», поможет людям лучше контролировать свои расходы и избежать нежелательных платежей. Пользователи могут быть уверены, что теперь все их подписки под контролем, и при необходимости они легко смогут управлять ими.