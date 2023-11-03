В Сбербанке появилась возможность пополнять счёт в Steam

Теперь клиенты Сбербанка с аккаунтами Steam, с регионом США, могут пополнять свой кошелёк в Steam для покупки видеоигр. Процедура пополнения доступна через онлайн-банкинг Сбербанка и мобильное приложение, и они могут выбрать сумму от $5 до $50. Несмотря на начальные отчёты о возможности использовать эту функцию с российскими и казахстанскими аккаунтами, в настоящее время она ограничена только для американских пользователей.

Ранее, в 2022 году, Steam прекратил приём платежей от российских банковых карт и закрыл возможность пополнять кошелёк из-за событий в Украине. Эта мера была частью ответа на спецоперацию России. Кроме того, некоторые западные компании отказались продавать свои игры на российском рынке.

Также Steam объявил о своём намерении убрать возможность покупать игры в местной валюте в Аргентине и Турции, предлагая пользователям покупки в долларах США с 20 ноября.