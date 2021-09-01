В Сбербанке предположили, в каком году россияне откажутся от банковских карт

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В Сбербанке предположили, в каком году россияне откажутся от банковских картПредполагается, что в 2025
В России спрогнозировали год отказа населения от банковских карт. Так, по словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, уже к 2025 году россияне перестанут ими пользоваться.
“Сейчас каждый четвертый наш клиент новую карту открывает без пластикового носителя. Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50 процентов карт. А к 2025 году, я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом”, — поделился своим прогнозом представитель Сбербанка.
Ведяхин также отметил, что многие россияне перестали пользоваться наличными деньгами. Так, доля полностью безналичных клиентов на сегодняшний день выросла почти до 50%. Для сравнения — еще в 2014 году данный показатель фиксировался на отметке 25%.