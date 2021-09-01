В Сбербанке предположили, в каком году россияне откажутся от банковских карт

“Сейчас каждый четвертый наш клиент новую карту открывает без пластикового носителя. Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50 процентов карт. А к 2025 году, я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом”, — поделился своим прогнозом представитель Сбербанка.

Ведяхин также отметил, что многие россияне перестали пользоваться наличными деньгами. Так, доля полностью безналичных клиентов на сегодняшний день выросла почти до 50%. Для сравнения — еще в 2014 году данный показатель фиксировался на отметке 25%.