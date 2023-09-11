В Сбербанке рассказали, как часто на них совершаются кибератаки

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, поделился информацией о кибератаках, которые оказались направлены на Сбер во II квартале 2023 года. Он сообщил, что за это время было зарегистрировано 32 DDoS-атаки на банк. Это свидетельствует о сохраняющейся угрозе кибербезопасности для финансовых организаций в России.

Кузнецов также подчеркнул, что Сбербанк активно работает над импортозамещением в области кибербезопасности и переходом на отечественные разработки. Он отметил, что центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности «Сбера» уже полностью использует российские решения. Подобные разработки, созданные внутри банка, составляют 95% общего объёма средств кибербезопасности.

Банк также активно работает над заменой зарубежных киберзащитных продуктов и компонентов на отечественные аналоги. Этот шаг направлен на обеспечение более надёжной защиты инфраструктуры Сбербанка и уменьшение зависимости от зарубежных поставщиков в этой сфере.