В Сбере изобрели устройство для управления компьютером силой мысли

С помощью магнитометра можно будет управлять внешними устройствами силой мозга, рассказали Ferra.ru в компании. В том числе и полноценными компьютерами..

Чувствительность отечественного изобретения выше аналогов «в десятки и сотни раз». Но самое интересное то, что в то же самое время устройство может быть относительно недорогим в производстве. А это значит, что его цена вполне может оказаться «в сотни тысяч раз меньше», чем у аналогичных девайсов от сторонних компаний.

Как скоро устройство поступит в открытое пользование и поступит ли в него вообще — на данный момент неизвестно.