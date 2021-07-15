В Сбере изобрели устройство для управления компьютером силой мысли

Наука и технологии
Сегодня в 15:02
В Сбере изобрели устройство для управления компьютером силой мыслиПри этом решение будет во много раз дешевле аналогов
В сети появилась информация о свежей разработке SberDevices — «дочке» Сбера. Компания создала и запатентовала сверхточный носимый магнитометр, с помощью которого можно исследовать и разрабатывать нейроинтерфейсы.
С помощью магнитометра можно будет управлять внешними устройствами силой мозга, рассказали Ferra.ru в компании. В том числе и полноценными компьютерами..
Чувствительность отечественного изобретения выше аналогов «в десятки и сотни раз». Но самое интересное то, что в то же самое время устройство может быть относительно недорогим в производстве. А это значит, что его цена вполне может оказаться «в сотни тысяч раз меньше», чем у аналогичных девайсов от сторонних компаний.
Как скоро устройство поступит в открытое пользование и поступит ли в него вообще — на данный момент неизвестно.