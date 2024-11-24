В «Сбере» назвали самые частые схемы мошенников в 2024 году

В 2024 году основными схемами мошенничества стали взлом аккаунтов на портале «Госуслуги», метод Fake Boss и звонки от якобы сотрудников ведомств, таких как ФСБ или МВД. Сергей Велигодский, директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка, рассказал об этом на конференции «Безопасность клиента на первом месте». По его словам, преступники постоянно адаптируют свои методы, чтобы выманивать данные у людей.

Наиболее популярным способом остаётся обман через «Госуслуги», на который приходится около 40% мошеннических действий. Преступники используют поддельные письма и СМС, где сообщают о якобы подозрительном входе в аккаунт. Жертву просят позвонить по указанному номеру, после чего мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и получают доступ к личным данным. Это создаёт у пострадавших ложное чувство доверия и заставляет их следовать указаниям злоумышленников.

Телефонные звонки остаются основным инструментом для мошенничества: на их долю приходится 85% случаев, как ранее, отметил вице-президент Сбербанка Сергей Лебедь. В 2021 году россияне получали около 2 миллионов таких звонков ежедневно, а к началу 2024 года эта цифра выросла до 20 миллионов. Однако благодаря усилению мер кибербезопасности число звонков удалось сократить до 6 миллионов в сутки.