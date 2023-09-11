В Сбере рассказали, как нейросети повлияют на образование

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовании не может быть запрещено, но важно интегрировать его в учебный процесс так, чтобы сделать обучение более персонализированным, считает Олег Артюгин, руководитель центра развития технологий искусственного интеллекта в Сбербанке. Он отмечает, что многие студенты уже используют ИИ в учёбе, и поэтому важно, чтобы образовательные учреждения адаптировались к этой реальности и внедрили ИИ в обучение.

Артюгин сравнивает ситуацию с использованием ИИ с историей запрета калькуляторов в школах, которые затем разрешили. Он считает, что запретить использование ИИ невозможно, но вместо этого нужно правильно интегрировать эту технологию в учебный процесс. Использование ИИ позволяет индивидуализировать обучение, что делает его более удобным и эффективным для каждого студента, учитывая их уникальные потребности и способности.

Артюгин также подчёркивает, что ИИ применим в различных областях, включая робототехнику, кибербезопасность и медицину. С последнего десятилетия интерес к технологиям ИИ вырос более чем в три раза, и многие компании утверждают, что ИИ помогает им быть более конкурентоспособными. Эта технология стала широко доступной и применима во многих областях жизни.