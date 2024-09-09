В Сбере разработали линейку устройств для конференц-связи

Сбер представил новую линейку устройств для бизнеса, включая интерактивные панели и профессиональные экраны, а также два комплекта оборудования для видеоконференций. Одной из главных фишек этих устройств стала поддержка AI-платформы SaluteJazz, которая позволяет легко подключаться к онлайн-встречам, всего одним касанием из календаря. Эти инновационные решения были разработаны в сотрудничестве с SberDevices.

Интерактивная панель Sber Pro предназначена для переговорных комнат и может заменить множество отдельных продуктов для совместной работы. Панель оснащена 4K-камерой с интеллектуальным наведением на говорящего, восемью микрофонами и мощными динамиками для качественного звука. Если нужно, панель можно дооснастить дополнительными камерами и микрофонами, чтобы адаптироваться под любые пространства — от кабинета руководителя до больших конференц-залов. Во время видеозвонков пользователи могут рисовать на экране, добавляя комментарии и мгновенно реагируя на информацию, что помогает улучшить диалог и сократить время подготовки к встречам.

Также были представлены два комплекта для видеоконференц-связи. Первый комплект предназначен для небольших комнат, до шести человек, и включает панель управления и видеобар с 4K-камерой и широким углом обзора. Устройство поддерживает фокусировку на говорящем и может работать с несколькими экранами. Второй комплект подходит для средних пространств и включает PTZ-камеру с 12-кратным оптическим зумом и AI-алгоритмами, а также внешний микрофон и терминал для подключения различных устройств. Это оборудование создаст комфортные условия для проведения встреч и повысит качество коммуникаций в бизнесе.