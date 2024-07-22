В Сбере разработали нового цифрового аватара

Сбер объявил о запуске своего нового цифрового аватара — Куси. По информации пресс-службы банка, этот персонаж способен в реальном времени брать предметы, двигать хвостом и реагировать на различные эмоциональные ситуации. Сообщается, что движения Куси стали ещё более реалистичными и пластичными.

Цифровой амбассадор Сбера СберКот отметил, что многие люди знают Кусю по его страничке в ВК, и выразил радость по поводу того, что теперь она обрела цифровой облик и с ней можно будет общаться в новой реальности.

Представители Сбера также сообщили, что теперь СберКот и Куся смогут вести диалоги и взаимодействовать друг с другом, что добавит ещё больше веселья и интереса пользователям.