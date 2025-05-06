В Сбере разработали приложение с дополненной реальностью для навигации

СберУниверситет представил новую AR-навигацию для удобного передвижения по кампусу. Система Campus AR охватывает 40 гектаров, включает 24 локации и около 400 навигационных точек. Пользователям достаточно отсканировать QR-код, чтобы увидеть маршрут на экране смартфона. Приложение работает без установки на устройствах iOS и Android.

Технология NaviAR, разработанная Sber Metaverse Tech, лежит в основе навигации. Она использует искусственный интеллект для анализа изображения с камеры, определения местоположения и построения маршрута в дополненной реальности. Как отметил IT-директор СберУниверситета Алексей Швецов, такие решения становятся важной частью повседневной жизни кампуса, помогая ориентироваться на большой территории.

В ближайшее время в приложении появится AR-квест, который позволит в игровой форме познакомиться с ключевыми местами университета. Это упростит знакомство с кампусом для новых посетителей.