В Сбере разработали редактор кода с встроенным ИИ

Сбербанк представил новую среду разработки GigaIde с искусственным интеллектом, который помогает разработчикам значительно ускорить написание кода. ИИ-ассистент в программе анализирует текст и предлагает готовые структуры функций, что сокращает время работы на 25%. Старший вице-президент банка Андрей Белёвцев подчеркнул, что GigaIde сохраняет удобный пользовательский опыт и позволяет разработчикам продолжать работать эффективно.

Платформа GigaIde представлена в двух вариантах: GigaIde Desktop, подходящая для проектов на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python, а также для мультиязычных проектов на JavaScript, TypeScript и SQL, и GigaIde Cloud, предназначенная для разработки в облаке. Это решение даёт разработчикам гибкость и возможность выбирать наиболее подходящую среду в зависимости от задачи и инфраструктуры.

Максим Тятюшев, генеральный директор компании «СберТех», подчеркнул, что GigaIde значительно упрощает разработку, автоматизируя рутинные процессы и освобождая время для творчества и важных задач. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на инновациях и улучшении качества программного обеспечения.