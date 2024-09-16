В Сбере разработали «умное» устройство для настройки батарей

Линейка устройств умного дома от Sber пополнилась новым терморегулятором для радиаторов отопления, сообщила пресс-служба компании. Это устройство, разработанное SberDevices, устанавливается на батарею и автоматически регулирует температуру. Оно подходит для различных моделей радиаторов, что делает его универсальным решением.

Как рассказали в компании, терморегулятор поможет снизить расходы на отопление в квартирах и домах с индивидуальными теплосчетчиками. Пользователь может активировать режим экономии перед отъездом в отпуск или командировку и контролировать температуру в доме удалённо.

Устройство подключается по технологии Zigbee и может работать с умным хабом Sber или колонкой SberBoom Home. Екатерина Гельфанд, CEO Умного дома Sber, подчеркнула, что запуск терморегулятора совпадает с началом отопительного сезона. Она отметила, что с помощью этого устройства можно сэкономить около 10-15% на годовых расходах на отопление, что поможет создать комфортный климат в помещениях и поддержать здоровье пользователей.