В Сбере создадут роботов, похожих на людей

Сбербанк заявил о своих планах в разработке антропоморфных роботов и стремлении стать в этом сегменте лидером, подтвердив сообщения о работе в этом направлении. Заместитель председателя правления Сбербанка, Станислав Кузнецов, подчеркнул, что хотя западные компании уже активны в этой области, банк нацелен на завоевание лидерства.

Лаборатория робототехники Сбербанка занимается разработкой и внедрением интеллектуальных автоматизированных решений с 2017 года. В прошлом банк представил робота-дезинфектора и робота-сомелье для автоматизации дезинфекции помещений и продажи вин соответственно. Банковская лаборатория также совместно с иностранными партнёрами разработала систему управления роботами с использованием искусственного интеллекта для их взаимодействия с различными объектами.