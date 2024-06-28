В Сбере создадут среду разработки для программ на языке Java

Сбербанк активно продвигает стратегию по замене импортных технологий на свои собственные решения, поделился на конференции GigaConf Андрей Белевцев, старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» в Сбербанке. Он подчеркнул важность создания собственной среды для разработки и выполнения Java-приложений под названием SberJDK, которая укрепит технологические основы банка и позволит разрабатывать новые продукты.

Белевцев отметил, что на данный момент возросла необходимость в собственных версиях JDK (набора инструментов разработки Java) и JRE (окружения выполнения Java), а также в системной поддержке для обеспечения безопасности и оптимизации производительности Сбербанка. Эти шаги направлены на повышение эффективности внутренних технологических процессов и гарантируют большую надёжность операционной деятельности.

Java является важным языком программирования для создания разнообразных приложений: от настольных и веб-приложений до мобильных и серверных систем, а также встроенных решений. Использование собственной версии SberJDK позволит Сбербанку более гибко управлять разработкой и поддержкой программного обеспечения, адаптируя его под специфические требования и высокие стандарты безопасности.