В Сбере создадут среду разработки для программ на языке Java

В Сбере создадут среду разработки для программ на языке JavaКоторая заместит западные аналоги
Сбербанк активно продвигает стратегию по замене импортных технологий на свои собственные решения, поделился на конференции GigaConf Андрей Белевцев, старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» в Сбербанке. Он подчеркнул важность создания собственной среды для разработки и выполнения Java-приложений под названием SberJDK, которая укрепит технологические основы банка и позволит разрабатывать новые продукты.
Белевцев отметил, что на данный момент возросла необходимость в собственных версиях JDK (набора инструментов разработки Java) и JRE (окружения выполнения Java), а также в системной поддержке для обеспечения безопасности и оптимизации производительности Сбербанка. Эти шаги направлены на повышение эффективности внутренних технологических процессов и гарантируют большую надёжность операционной деятельности.
Java является важным языком программирования для создания разнообразных приложений: от настольных и веб-приложений до мобильных и серверных систем, а также встроенных решений. Использование собственной версии SberJDK позволит Сбербанку более гибко управлять разработкой и поддержкой программного обеспечения, адаптируя его под специфические требования и высокие стандарты безопасности.