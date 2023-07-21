В Сеченовском университете создали гель для восстановления тканей мозга

В Сеченовском университете проводят интересные исследования, связанные с разработкой гидрогелей, которые могут помочь восстанавливать ткани головного мозга после травм. Одна из уникальных особенностей этого подхода заключается в том, что учёные используют не сами живые клетки, а некоторые вещества, которые выделяются при их росте.

Такой метод восстановления тканей, основанный на компонентах, выделяемых клетками, позволяет активно влиять на процессы регенерации и регулировать воспаление через взаимодействие с другими клетками. В Сеченовском университете учёные применяют эту технологию не только для восстановления головного мозга после травм, но и для решения других медицинских задач, таких как восстановление тканей хряща и мочеполовой системы.

Врачи надеются, что такие инновационные методы помогут эффективнее справляться с серьёзными повреждениями тканей и органов, а пациенты смогут быстрее восстановиться после травм и операций. Эти исследования открывают новые перспективы в области регенеративной медицины и могут существенно улучшить качество жизни многих людей.