В Сербии создали 20-мм противотанковую винтовку

Об этом сообщило издание Armyrecognition, освещавшее выставку. Как отмечается, для винтовки используются патроны Hispano калибра 20x110 мм для поражения легкобронированной техники и живой силы в укрытиях, а также для уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Также отмечается, что в Сербии увидели перспективность такого оружия, потому что сейчас бронетехника получает всё большую защиту — может выдерживать обстрел боеприпасами калибра 12,7х99 мм. По информации источника, винтовка была протестирована на стальных плитах толщиной 25 мм, с которыми Sarac 99 успешно справилась.

Начальная скорость выстрела Sarac 99 составляет 84 метра в секунду. Скорострельность — от 3 до 5 выстрелов в минуту. Без магазина, прицелов и другого «обвеса» винтовка весит чуть меньше 50 кг. Магазин, заряженный 7 патронами, весит менее 3,5 кг. Расчёт, состоящий из 2-3 человек, может нести боезапас в три магазина.