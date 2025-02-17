В сердце нашли «сладкие» рецепторы, влияющие на его работу

Обычно вкусовые рецепторы ассоциируются с восприятием пищи, но ученые уже выявляли их в разных частях тела, где они выполняют другие функции. Новое исследование показало, что в клетках сердца присутствуют рецепторы TAS1R2 и TAS1R3, воспринимающие сладкий вкус.

Работа была представлена на 69-й ежегодной встрече Биофизического общества в Лос-Анджелесе. Ученые провели эксперименты с клетками сердца человека и мышей. Они стимулировали рецепторы с помощью аспартама, искусственного подсластителя, и зафиксировали усиление сердечных сокращений и ускорение работы с кальцием — ключевого элемента для поддержания сердечного ритма.

Ранее считалось, что учащение пульса после еды связано только с сигналами нервной системы. Однако исследователи выдвинули гипотезу, что скачок сахара в крови может напрямую воздействовать на рецепторы сердца, изменяя его работу.

Еще одно важное наблюдение касается сердечной недостаточности. Ученые заметили, что у пациентов с этим заболеванием «сладких» рецепторов больше. Это может указывать на их роль в патологии, хотя механизм пока остается неясным.

Также исследование может объяснить, почему употребление искусственных подсластителей связано с нарушениями сердечного ритма. Было установлено, что чрезмерная стимуляция рецепторов аспартамом усиливает признаки аритмии в сердечных клетках.