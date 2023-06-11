В середине июня с Землей сблизятся два опасных астероида

В Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН сообщили, что в середине июня два крупных астероида, которые представляют потенциальную опасность, подойдут к Земле. Об этом сообщается в Telegram-канале Международной сети оптических телескопов, ИПМ, РАН.

Согласно информации, эти астероиды имеют размеры от 400 до 800 метров.

Астероид 1994 XD пройдёт мимо Земли 12 июня на расстоянии 3.2 млн. км (в 8 раз дальше Луны). Астероид 2020 DB5 пройдёт мимо Земли 15 июня на расстоянии в 11 раз дальше Луны.

В апреле главный конструктор космической миссии «Тяньвэнь-2» Китая Чжан Жунцяо объявил, что Китай планирует запустить космический аппарат с тем же названием примерно в 2025 году. Главная цель этой миссии — собрать образцы с ближнеземного астероида и изучить комету. По словам Чжана, основная задача миссии заключается в отправке зонда к астероиду 2016HO3 для сбора образцов.