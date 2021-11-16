В сертификаты вакцинации могут добавить фото владельцев

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В сертификаты вакцинации могут добавить фото владельцевЭксперт назвал это удобством
В сертификаты вакцинации, которые выдают россиянам, могут добавить фото владельцев. Сейчас такая инициатива обсуждается в Министерстве цифрового развития России.
Возможное нововведение прокомментировал президент консорциума «Инфорус», эксперт по информационной безопасности Андрей Масалович. По мнению эксперта, если в сертификатах вакцинации появятся фотографии владельцев, это ускорит проверку QR-кодов на местах. Наличие фото позволит не проверять подлинность этих документов в базах.
Видеть фотографию – это удобно, это доказывает, что человек идёт со своим QR-кодом и можно пропустить его, не дожидаясь проверки по базе. Лишняя ли это информация — это вкусовой параметр. Это действительно будет удобнее.
Андрей Масалович
Эксперт по информационной безопасности
Источник: РИА Новости