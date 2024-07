В сервисе облачного гейминга VK появились «блокбастеры» Nintendo

VK Play Cloud временно добавил в свой каталог две игры Nintendo: приключенческий экшен The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons. Эти игры не были доступны на других платформах, кроме гибридной консоли Nintendo Switch, но благодаря эмулятору Yuzu (1734) они были доступны пользователям VK Play Cloud.

VK Play Cloud использует удалённые серверы для запуска ПК-игр и передачи геймплея через интернет, что позволяет даже владельцам слабых устройств играть в требовательные проекты. Для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom были установлены патчи, добавляющие поддержку 60 кадров в секунду, улучшенную графику и оптимизацию. Animal Crossing: New Horizons также полноценно работал через VK Play Cloud, включая все сетевые функции.

Игры были доступны абонентам тарифов «Комфорт» и «Премиум», однако вскоре после их появления в каталоге, они были удалены из сервиса, вероятно, из-за юридических или лицензионных ограничений.